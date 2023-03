Kerncentrales in Zeeland: provincie gaat er niet over, maar heeft wel mening

Borssele werd afgelopen december aangewezen als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. Of de bouw doorgaat is nog niet zeker. Niet de provincie Zeeland maar de Rijksoverheid beslist daarover in 2024. Toch zijn kerncentrales een belangrijk thema in de Zeeuwse verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Stikstof en woningbouw zijn onderwerpen die overal spelen, maar per provincie zijn er ook typisch regionale thema's. In Zeeland is dat bijvoorbeeld de komst van twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele.

Om de gemeente en de bewoners daarbij te helpen is er sinds begin dit jaar een speciale 'omgevingsmanager energietransitieprojecten' aangesteld, die de ideeën, meningen en standpunten voor en tegen in kaart moet brengen. Eind 2023 moet er een rapport liggen.

Op een informatieavond van de gemeente Borsele (met één s, in tegenstelling tot het dorp) eind februari in dorpshuis Vijverzicht bogen kritische bewoners zich over wat hun voorwaarden zouden kunnen zijn voor de eventuele komst van nieuwe kerncentrales.

Die omgevingsmanager, Michelle Witte, was ook aanwezig op de bewonersavond en kreeg vooralsnog het voordeel van de twijfel. "Ik heb over haar tot nu toe alleen positieve berichten gehoord", zei dorpsbewoner Rudy Visser. "De insteek is dat zij er is voor de bewoners....hoewel ze wel in dienst is van de gemeente."

Ria Boonman, voorzitter van de dorpsraad van 's-Heerenhoek, een dorp in de buurt van Borssele, is voorzichtiger: "Het vertrouwen in de overheid bij mensen is heel minimaal. Het moet niet zo zijn dat degene die betaalt bepaalt. Vertrouwen moet worden opgebouwd."