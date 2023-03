'Hoofdredactie NOS Sport moet nu weg', vindt Vereniging Vertrouwenspersonen

De complete hoofdredactie van NOS Sport moet per direct worden vervangen. Dat zei Inge te Brake, de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Zij deed die uitspraak naar aanleiding van de misstanden op de werkvloer van NOS Sport, die deze week naar buiten kwamen.

Zo schreef wielerjournalist Marijn de Vries gisteren in een column in NRC dat zij te maken had met wangedrag bij NOS Sport, en dat hier niets mee werd gedaan. Een artikel in de Volkskrant bevestigt het beeld van een onveilig werkklimaat op de 'sportvloer'. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en oud-medewerkers.

In een reactie op dit artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen en worden nogmaals excuses aangeboden. De directie komt vandaag bijeen, laat een woordvoerder van de NOS weten.

Donderdag werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn terugtreedt, naar eigen zeggen om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap". Dit naar aanleiding van een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie door een extern vertrouwenspersoon.

Maar de hoofdredactie op termijn vervangen is volgens Te Brake "een absoluut verkeerd signaal". "Met het argument 'ze moeten nog even blijven, want de sport moet doorgaan' lijkt het wederom dat je niet kiest voor het belang van de slachtoffers".

Meldingen over presentatoren

Medewerkers en oud-medewerkers van NOS Sport zeiden tegen de Volkskrant dat het op de redactie tot op de dag van vandaag gebruikelijk is om het uiterlijk van vrouwelijke sporters en collega's te bespreken. Over medewerkers met een migratieachtergrond of religieuze overtuiging werden grappen gemaakt, aldus de krant.

Ook presentatoren zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Zo zou Tom Egbers na een korte affaire met een stagiaire de jonge vrouw op de redactievloer hebben gepest en geïntimideerd.

En wielerjournalist Marijn de Vries beschrijft in haar column in NRC hoe een collega met wie ze meereed tijdens autoritten obscene taal uitsloeg over 'wijven neuken'. De Vries schrijft dat ze dit heeft aangekaart zonder resultaat en dat ze uiteindelijk steeds minder werd gevraagd als wieleranalist.

'Oogje dichtgeknepen'

De gebeurtenissen hebben veel weg van "het gedrag in een voetbalkantine of een voetbalkleedkamer", zegt organisatieadviseur Salem Samhoud. "Het zit al lang in het systeem van de sportredactie, maar tijden veranderen. Het is duidelijk dat wat vroeger normaal was, nu niet langer kan."

Samhoud heeft de indruk dat bij "bekende presentatoren een oogje is dichtgeknepen". Er werd volgens hem onvoldoende geluisterd naar "de stille stem" in de organisatie.

Om een cultuurverandering teweeg te brengen zijn er volgens hem "moedige formele leiders nodig om de informele leiders die de dienst uitmaken aan te pakken". "Kijk naar Erik ten Hag, die ook de grote sterspelers durft aan te pakken. Dat is nodig."

Verantwoordelijkheid niet gepakt

De huidige hoofdredactie van NOS Sport is daarvoor niet geschikt, vindt Te Brake van de LVV. "Zij hebben de verantwoordelijkheid niet gepakt, over een heel lange tijd, met nogal wat slachtoffers blijkbaar. Ik denk dan: je was verantwoordelijk, je hebt niet opgetreden, volgens mij betekent dat dat je nu moet gaan."

Voor een definitieve beslissing is het volgens Te Brake wel goed om te wachten op de uitkomsten van het officiële onderzoek naar misstanden bij NOS Sport. "Maar hangende het onderzoek kun je een aantal mensen tijdelijk van hun plek halen."

De NOS heeft ook Mores, het meldpunt voor misstanden in de creatieve sector, om een reactie gevraagd, maar die organisatie is al sinds gisteravond niet bereikbaar. Voorzitter van Mores is Janke Dekker, de partner van Tom Egbers.