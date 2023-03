Knegt opnieuw kritisch op Kerstholt na mislopen relayfinale: 'Er is geen plan'

Bij de Nederlandse vrouwen was er na de eerste dag van de WK shorttrack enkel vreugde, maar de Nederlandse mannen waren op de eerste dag een stuk minder succesvol. Na afloop van de niet goed verlopen halve relayfinales was er zelfs behoorlijk veel chagrijn, vooral bij Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat. "Ik denk dat het veel beter kan, maar er is geen plan", is de 33-jarige Knegt duidelijk na het mislopen van de finale in Seoul. "En als er geen plan is, kun je het ook niet uitvoeren. Daar gaat het naar mijn idee elke keer mis." Daarbij richt Knegt zijn pijlen opnieuw op bondscoach Kerstholt, zoals hij ook al in aanloop naar de wereldbekerfinale in Dordrecht deed. "Ik denk ten eerste dat als een bondscoach met een sterk plan komt, dat hij op de atleten overkomt als een sterk iemand en dat is niet gebeurd."

Sjinkie Knegt reageert op de chaotische uitschakeling van de achtervolgingsploeg in de halve finales van de WK in Seoul. - NOS

Knegt, die op de 1.500 meter de finale haalde en vijfde werd, komt ook meteen met een oplossing. "Als je op dit niveau wil rijden, dan moet je structureel met een bepaald aantal rijders rijden en met bepaalde volgordes oefenen. En je moet niet elke wedstrijd een andere volgorde op het ijs proberen te zetten. Dat werkt niet." "Het moet een machine zijn en dat is het nu niet", concludeert Knegt. "Het is nu weer een opstelling en ik kan niet heugen dat deze opstelling al eens eerder is gehanteerd. Dan krijg je dit soort dingen. Dat hoort op dit niveau niet." Kerstholt kan ook zonder Knegt Op de vraag of de shorttrackploeg inderdaad niet meer in wisselende samenstellingen zou moeten racen, is bondscoach Kerstholt duidelijk: "Dat kan wel en misschien wel zonder hem. Gisteren reed hij heel goed, vandaag wordt hij ingehaald. Dus het kan dan twee kanten op."

Bondscoach Niels Kerstholt wil nieuwe kritiek van Sjinkie Knegt de pret van vijf medailles op de eerste dag van de WK niet laten drukken. - NOS

Kerstholt denkt tegelijkertijd niet dat het 'ontbrekende plan' de reden is geweest van de teleurstellend verlopen halve finale. En ook Knegt zag in de race zelf het nodige misgaan. Bij een aflossingsmoment was er namelijk even sprake van chaos bij de Nederlandse ploeg. "Itzhak (de Laat, red.) dacht dat Friso (Emons, red.) viel", verklaart Knegt. "Maar die had niet gezien dat ik nog in de baan was, dus dat er in principe niks aan de hand was." Vervolgens zou De Laat Knegt moeten aflossen, "maar er was geen Itzhak", concludeerde Knegt, die daardoor langer door moest rijden. "Zwaar klote, maar dat kan gebeuren." Bevestiging Knegt ziet in de chaotisch verlopen race bevestiging van zijn kritiek, dat er vaker in dezelfde samenstelling gereden moet worden. "Anders krijg je dit soort dingen. Dat hoort op dit niveau niet." De Laat, die de wissel met Knegt miste tijdens de race, staat na de race met flink wat frustratie voor de camera. Hij wil het liefst zo snel mogelijk het pand verlaten. "En als er nog een deur in de weg zit, trap ik die helemaal kapot."