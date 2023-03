Gemeente Den Haag wil dat betogers Extinction Rebellion van A12 vertrekken

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren sinds 12.00 uur in Den Haag de snelweg A12, ondanks een verbod. De gemeente Den Haag heeft de demonstranten gevraagd te vertrekken. Als ze om 17.00 uur nog niet weg zijn, gaat de politie maatregelen nemen, aldus de gemeente. Agenten spreken minderjarigen en mindervaliden nu al aan om te vertrekken.

De A12 werd aanvankelijk helemaal afgesloten bij Den Haag, maar is sinds 13.45 uur weer deels open. Er kan nog verkeershinder zijn omdat er actievoerders op het wegdek staan ter hoogte van het Malieveld. Dat weggedeelte blijft nog dicht voor het verkeer. De politie en leden van de Mobiele Eenheid zijn ter plekke.

Een groep demonstranten liep rond het middaguur met spandoeken de snelweg op. De betogers werden tegengehouden door agenten en de ME, waarop ze op het asfalt gingen zitten. Tot nu toe is één persoon aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie. Die demonstrant plakte volgens de politie ook stickers op het waterkanon.

De organisatie zegt dat meer dan 3000 betogers betrokken zijn bij de blokkade, de politie wil geen aantallen noemen. De politie en de gemeente waarschuwden vanochtend dat een dergelijke blokkade verboden is. Ze hebben Extinction Rebellion gezegd dat ze elders in Den Haag mogen demonstreren, op de Koekamp.