Extinction Rebellion houdt nog deel van A12 in Den Haag bezet

De politie en de gemeente waarschuwden vanochtend dat een dergelijke blokkade verboden is. Ze hebben Extinction Rebellion gezegd dat ze elders in Den Haag mogen demonstreren, op de Koekamp. De politie heeft de actievoerders op de A12 gevorderd om weg te gaan. Wie daar geen gehoor aan geeft, pleegt volgens de politie een strafbaar feit en wordt aangehouden.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren sinds 12.00 uur in Den Haag de A12. De snelweg werd aanvankelijk helemaal afgesloten, maar is sinds 13.45 uur weer deels open. Er kan nog verkeershinder zijn omdat er actievoerders op het wegdek staan ter hoogte van het Malieveld. Dat weggedeelte blijft nog dicht voor het verkeer. De politie en leden van de Mobiele Eenheid zijn ter plekke.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. De burgemeester heeft toestemming gegeven om het waterkanon in te zetten, maar dat is tot op heden niet gebeurd. - NOS