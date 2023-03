Gezin van vier komt om bij ongeluk A59, betrokkene vermoedelijk onder invloed

De vier doden die gisteravond vielen bij een auto-ongeluk op de A59, komen uit hetzelfde gezin. Volgens de politie gaat het om een tienjarig meisje, een jongen van 13 en hun ouders, beiden 46 jaar, afkomstig uit Raamsdonksveer. Hun auto vloog na de botsing in brand.

Het ongeluk, waarbij vier auto's en een vrachtwagen waren betrokken, gebeurde gisteravond rond 21.15 uur. De weg lag na het ongeluk bezaaid met auto-onderdelen en er ontstond een verkeerschaos. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen was in één rijrichting de hele nacht en een deel van de ochtend afgesloten voor politieonderzoek.

Drank- en drugsgebruik

Een van de automobilisten die betrokken waren bij het ongeval is een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek. Hij raakte lichtgewond. Uit een eerste test blijkt dat hij vermoedelijk te veel gedronken had en drugs had gebruikt. Zijn rol bij de toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ook neemt de politie de gladheid op de weg mee in het onderzoek.