Vermeer-tentoonstelling in Rijksmuseum nu definitief uitverkocht

De Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum is definitief uitverkocht, laat het museum weten. Vanwege de grote belangstelling voor de expositie werden extra kaarten beschikbaar gesteld, maar die zijn ook weggevlogen.

Al voordat de expositie opende, schaften kunstliefhebbers 200.000 kaarten aan. Op de tweede dag van de tentoonstelling waren alle 450.000 tickets verkocht. Door ruimere openingstijden kwamen er extra kaartjes beschikbaar, maar de belangstelling hiervoor was zo groot dat de website van het museum herhaaldelijk onbereikbaar was.

Overweldigend

Op de expositie zijn 28 schilderijen van Vermeer te zien. Dat is het grootste aantal werken van de Delftse schilder dat ooit tegelijk is tentoongesteld. Elles Kamphuis van het museum noemde de aandacht voor de expositie tegenover NH Nieuws eerder overweldigend: "Cameraploegen van over de hele wereld, van CNN tot Al Jazeera, komen de tentoonstelling vastleggen", aldus Kamphuis.

De schilderijen van Vermeer zijn tot en met 4 juni te zien, behalve het Meisje met de parel dat na 30 maart teruggaat naar het Mauritshuis. Voor wie geen kaartjes heeft: op de website van het museum zijn de werken te bekijken in een 'online ontdekkingstocht'.