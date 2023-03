Profvoetballers lijken steeds meer op popsterren, clubs worstelen met entourage

Voetballer ben je niet alleen op de club. Voetballer ben je 24 uur per dag, zeven dagen in de week. En om de beste versie van jezelf te worden, verzamel je als huidig topvoetballer vaak een peloton van deskundigen om je heen. "Dit is de beste groep waar ik ooit mee heb gewerkt", zei toenmalig bondscoach Louis van Gaal keer op keer rondom het WK in Qatar over het Nederlands elftal. Natuurlijk wilde de 71-jarige trainer zijn groep vertrouwen geven, maar hij was ook oprecht onder de indruk van de professionaliteit van de huidige generatie voetballers. Het begint bij een zaakwaarnemer die een contractonderhandeling doet. De begeleiding komt tegenwoordig van bureaus die de meest luxe avondjes uit regelen op de stranden van Ibiza. Tussendoor komt er desgewenst nog fysieke, mentale en tactische begeleiding bij. Alles om te schaven aan de ultieme voetballer. Buiten de club om Buiten de club om zoeken spelers steeds meer naar een eigen club van vertrouwenspersonen. Specialisten met wie ze een band hebben, die hun dossier kennen, op wie ze kunnen bouwen. Ongeacht bij welke club ze spelen. Experts die denken aan het belang van de speler, niet van de club. Bijvoorbeeld op fysiek gebied. Rani Chaoui is personal trainer en werkt onder anderen met internationals Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn. "Bij mij krijgen spelers veel meer persoonlijke aandacht voor specifieke behoeften. Bij een club is veel op het team gericht." "Daar is nog veel winst te behalen", vertelt Chaoui, eigenaar van Rani Training. "Een keeper van twee meter krijgt bij sommige clubs nog hetzelfde programma als die snelle buitenspeler van 1 meter 78."

Hij wordt zelf door voetballers benaderd, die goede verhalen over hem horen van andere spelers. "Veel mensen willen iets van voetballers. Het is voor hen lastig om iemand te vertrouwen. Ze werken daarom graag met mensen die ze kennen." Dit gebeurt dus buiten de club - die hun salaris betaalt - om. Chaoui: "Clubs zijn er niet per se blij mee, maar gedogen het. Bij mij weten ze dat ik te vertrouwen ben, al wordt de samenwerking met Bergwijn minder intensief, omdat Ajax er wat minder happig op is. Zij hebben daar nu zelf goede jongens binnengehaald." Clubs willen de regie Clubs worstelen hiermee. "De kunst is om de regie te houden", licht Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, toe. "Wij willen van alles dat buiten de club om gebeurt op de hoogte zijn. Het moet van toegevoegde waarde zijn en niet haaks staan op de clubprogramma's." Voetballers komen met eigen fysio's, haptonomen, hersteltrainers en ga zo maar door. Feyenoorder Marcus Pedersen bedankte na zijn winnende treffer tegen AZ zijn ademhalingscoach. "Daardoor kan ik meer zuurstof opnemen en nog harder gaan", aldus Pedersen. Het houdt niet op bij fysieke begeleiding. Veel spelers praten ook met een mental coach. Onlangs gaf Oranjeklant Bart Verbruggen nog aan dat hij eens per drie, vier weken contact heeft met iemand die hem beter leert om te gaan met zijn emoties. Van spelers als Cody Gakpo, Stefan de Vrij, Sherida Spitse en Victoria Pelova is bekend dat zij individuele begeleiding krijgen op het gebied van tactiek. Samen wedstrijdbeelden terugkijken en analyseren, om zo bijvoorbeeld hun houding, loopacties en kijkgedrag te verbeteren.

"Je merkt dat een voetballer tegenwoordig een atleet is", stelt Zuidam. "Op allerlei vlakken willen ze zich ontwikkelen en van alle kanten krijgen ze hulp aangeboden, niet alleen op voetbaltechnisch gebied. Als club probeer je maatwerk binnen de teamontwikkeling te bieden." Los van voetbalgerelateerde zaken schakelen voetballers op meer gebieden experts in. Denk aan het beheer van hun sociale media, maar het gaat veel verder dan dat. Memphis Depay plaatste onlangs een oproep: hij zocht een nieuwe PA, oftewel een personal assistent. Op z'n sociale media schreef hij: "Wie wil haar leven aan mij toewijden en heeft ambities om te reizen wanneer nodig is? Wees gewaarschuwd: het is niet makkelijk en vraagt om veel toewijding. Stuur me een bericht!" Wie de documentaire 'Met beide benen' over Depay heeft gezien, weet dat zijn PA van toen vooral hielp in het huishouden en voor een tosti zorgde als de voetballer honger had terwijl hij aan het zwembad lag. Alles om de sporter te ontzien. Het gaat nog verder. Kado voor dochter regelen Net een transfer naar Madrid gemaakt en geen idee naar welk tapasrestaurant je moet gaan? Of is het zomerstop en wil je twee weken op vakantie, maar heb je geen idee waarheen? Het Nederlandse bedrijf Con Questa regelt het allemaal voor voetballers. In hun klantenbestand staan meerdere Ajacieden, onder wie aanvoerder Dusan Tadic.

