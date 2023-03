Compleet Nederlands podium op 500 meter bij WK shorttrack: Velzeboer wereldkampioen

Xandra Velzeboer heeft haar wereldtitel op de 500 meter met succes verdedigd. De 21-jarige Nederlandse sprintster versloeg in een gedroomde finale landgenote Suzanne Schulting. Selma Poutsma maakte het Nederlandse podium compleet.

Bij de mannen pakte Jens van 't Wout brons op de 500 meter.

Gedroomde finale

Het was de gedroomde finale van de Nederlandse shorttrackploeg, met niet alleen wereldrecordhoudster Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting, maar ook Selma Poutsma op het ijs. Daarmee was meer dan de helft van het deelnemersveld in het oranje gehuld.

En het Nederlandse trio lag al vanaf het startschot op kop. Een titanenstrijd werd verwacht tussen Velzeboer en Schulting, maar er zat weinig spanning in de finale. Velzeboer had veel meer snelheid dan de rest. Zelfs Schulting kon haar niet bijhouden.

Schulting was op haar beurt dan wel weer te snel voor Poutsma.