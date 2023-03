Van Issum is 82 jaar en nog altijd onmisbaar bij de Ronde van Drenthe

En dan neemt weemoed even de overhand. "Je deed in die tijd alles samen. Met de buurt, met het dorp. Daar draaide het om. Samen, samen, samen. Tegenwoordig moet het allemaal professioneler. En is het soms ik, ik, ik. Dat is jammer. Er moet wat veranderen, anders blijft de koers niet langer zo bestaan."

Soms is het plezier heel even weg. En dan denkt de 82-jarige Femmy van Issum terug aan de tijd dat er nog massaal wielrenners bij haar thuis logeerden. Dat ze nog op een logeerbedje sliep bij haar ouders op de slaapkamer, omdat haar eigen kamer vol lag met coureurs die de Ronde van Drenthe reden.

Voor iemand die nu al 82 lentes telt ("in april 83!") zijn haar bezigheden indrukwekkend. Donderdag ging ze pas om 1.15 uur 's nachts naar bed, vertelt ze de eerste keer dat we haar telefonisch spreken. "Er moesten nog wat zaken geregeld worden. En daarna sliep ik ook niet heel goed. Ik werd om 3.00 uur wakker en er schoot me weer wat te binnen. Ik heb het snel opgeschreven."

Maar ze doet het vooral vanwege een belofte aan haar vader. Op zijn sterfbed in 1993 beloofde ze hem dat ze 'goed op de Ronde van Drenthe zal passen'. En die belofte komt Van Issum tot op de dag van vandaag na. "Hij was een sportman. Ik was enig kind thuis en die passie deelde ik met hem."

Van Issum blijft nooit lang in die weemoed hangen. "Want dit wereldje vind ik geweldig. Als het dan weer maart is en er komen oud-renners naar Drenthe die nu ploegleider zijn en we kletsen wat over vroeger... Daar houd ik van. Daar doe ik het voor."

Vrijdag zorgde het weer ervoor dat de eerste van in totaal drie wedstrijden door Drenthe dit weekeinde, moest worden afgelast. Of de WorldTour-wedstrijd voor vrouwen doorgaat zaterdag, is de vraag. - NOS

Vrijdagochtend, vlak voordat de eerste koers van het weekeinde op het punt van beginnen staat, is er paniek. Door de sneeuwval wil de politie niet rijden. "We hebben na overleg met de gemeente de wedstrijd moeten inkorten tot een plaatselijk rondje. Trouwens, mag ik u later terugbellen? Er wenken hier een aantal mensen naar me."

Ze vertelt het allemaal alsof het de normaalste zaak van de wereld is. "Of het bijzonder is op mijn leeftijd? Nee hoor, waarom? Ik kan het allemaal nog."

Vervolgens ging om half zeven al de wekker. En gingen haar gedachten snel uit naar de 500 vrijwilligers die voor haar in touw zijn dit weekeinde. En aan de 44 wielerploegen die ze tegenwoordig in hotels onderbrengt.

Als we haar weer spreken, rond 13.30 uur, is er slecht nieuws. "We hebben de wedstrijd na twee rondjes moeten stoppen. Het ging niet meer. We stonden met de tranen in de ogen. Er zijn zoveel mensen druk mee en dan gaat het niet door. We hopen dat het er zaterdag anders uitziet. Onze weermensen voorspellen dat het bij de start om 13.00 uur zonnig is. Maar het zal niet warmer dan een graadje of 5 zijn."

Zaterdag is de WorldTour-wedstrijd voor vrouwen, de belangrijkste koers van het Drentse drieluik. Maar zonder de kasseistroken, die vanwege de weersomstandigheden alvast uit de wedstrijd zijn gehaald.

"Een route uitstippelen wordt tegenwoordig steeds lastiger", vervolgt Van Issum. "Je mag nu niet meer overal zomaar komen. Er zijn broedplaatsen voor spechten en er liggen dassenburchten Maar kunnen we straks weer even verder over praten? Er staan weer mensen op mij te wachten."