Tientallen tractoren van de weg gehaald, noodbevel in Den Haag

Actievoerders van Farmers Defence Force (FDF) en Samen voor Nederland (SvNL) willen vanmiddag in het Zuiderpark demonstreren tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen de trage afhandeling van de toeslagaffaire en het schadeherstel in Groningen.

Tientallen tractoren zijn zaterdagochtend over de Erasmusbrug in Rotterdam richting Den Haag gereden. Daar is vanmiddag een boerenprotest in het Zuiderpark. Er is en noodbevel afgekondigd en er mogen eigenlijk maar twee tractoren het park in. - NOS