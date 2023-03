Bij jeugdtrainer Robben staat het plezier voorop: 'Lekker laten dribbelen'

Het lijkt een alledaags beeld. Een groep jonge jongens die op een woensdagavond op het kunstgrasveld met z'n allen tegen een bal aan trappen. Maar zo normaal is dit beeld niet. "Luister mannen", klinkt het luid over het trainingsveld van amateurclub Be Quick 1887, op de rand van Groningen-Zuid en het dorp Haren. Verschuild in een lange zwarte trainersjas en met een muts op zijn hoofd, geeft niemand minder dan Arjen Robben net het startsein voor het begin van de training. Geen hakken-billen en knieheffen, maar in een vierkantje op verschillende plekken eerst een bal kaatsen en vervolgens een tennisbal terugspelen. Het selectie-elftal van de jongens onder 15 jaar wordt meteen flink uitgedaagd door de voormalig topvoetballer van FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern München en het Nederlands elftal. Waar generatiegenoten als Dirk Kuijt (ontslagen bij ADO Den Haag), Mark van Bommel (tegenwoordig werkzaam bij Royal Antwerp) en John Heitinga (hoofdcoach Ajax) als trainer inmiddels hun eerste stappen hebben gezet in het profvoetbal, vliegt de geboren Bedumer het anders aan. Van grensrechter tot trainer Als jeugdtrainer wil de inmiddels 39-jarige Robben ervaren of het trainersvak wat voor hem is. "Ik schenk vooral veel aandacht aan de basisdingen. Dat de aannames en passes goed zijn, dat ze op het juiste been inspelen. En veel één-tegen-één. De jongens die kunnen dribbelen, lekker laten dribbelen en acties laten maken. Dat is voor mij het allerbelangrijkste."

Een dik jaar staat de 96-voudig international nu voor de groep jongens, waar ook zijn oudste zoon Luka toe behoort. "We moesten wel even goed nadenken of we hem als trainers wilde", grapt elftalleider Bert Schipper. "Wij hadden op een gegeven moment een nieuwe trainer nodig en Arjen was als vader ook weleens grensrechter. Met zijn jarenlange ervaring dachten we dat hij dit ook wel zou kunnen." Fanatiek aanwijzingen Ondertussen geeft Robben met zijn handen achter de rug fanatiek aanwijzingen aan zijn spelers. "Door, door, door, door...", klinkt het uit de mond van de voormalige vleugelaanvaller. Hij coacht aanstekelijk wanneer het team met de hesjes aan bezig is om het druk te zetten. "Herken het moment als zij terugspelen", zegt Robben in een rustmoment tegen zijn spits. "Dan zitten ze in de problemen. Vanaf dan mogen ze de bal alleen nog maar lang en blind wegspelen."

Arjen Robben met zijn vrouw en drie kinderen in Zeist toen de KNVB stilstond bij Robbens afscheid - ANP

"En spelen maar. Kom maar weer." Een moeder staat geboeid langs de zijlijn te kijken. "In het begin was het heel bijzonder dat Robben de training gaf. Maar inmiddels zijn we er allemaal aan gewend geraakt. De jongens zelf ook." Telefoon inleveren Toch krijgt de Champions League-winnaar van 2013 volgens haar nog steeds veel aandacht. Het elftal speelt op landelijk divisieniveau en zit geregeld lang in busjes voor verre uitwedstrijden. "Als ze een tussenstop maken bij het tankstation, moet Robben altijd op de foto..." Ook vertelt ze dat de jongens na die tussenstop hun telefoon moeten inleveren. De focus moet vanaf dat moment op de wedstrijd. "Da's inderdaad een regel van Arjen, die heeft hij erin gebracht", bevestigt elftalleider Schipper.

Op het veld laat Robben, die in zijn nadagen van zijn carrière terugkeerde bij FC Groningen, zijn jongens inmiddels een positiespel spelen. "Drie keer raken en na tien keer overspelen, mag je scoren op de doeltjes." De opdracht is simpel, maar blijkt moeilijker dan gedacht. Na vijf minuten is er nog maar één bal ingegaan. "Even drie keer inademen jongens. Dit is flipperkastvoetbal. Hier zijn jullie te goed voor." Na die adempauze vraagt Robben aan een speler met een geel hesje: "Hoeveel is 24 keer 37?" De jongen denkt een fractie van een seconde na, maar wordt geen tijd gegund. "Te laat...", zegt Robben met een glimlach van oor tot oor. De bal gaat naar het team zonder hesjes. Bekijk hieronder de column van Frank Heinen over Robben:

