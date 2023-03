Wekdienst 11/3: Den Haag zet zich schrap voor demonstraties • Uitslag Wie is de Mol?

Goedemorgen! In Den Haag wordt later vandaag op verschillende plekken in de stad gedemonstreerd door Extinction Rebellion en Farmers Defence Force. En in Baarn wordt vanavond in het bijzijn van een grote schare fans de Mol ontmaskerd.

Maar eerst het weer: vandaag is het nagenoeg droog met zon en stapelwolken. De westelijke wind is hooguit matig en het wordt 6 tot 8 graden.