IJzersterke Schulting verovert wereldtitel 1.500 meter, Van 't Wout net naast podium

Schulting zegt dat ze de finale vooral won omdat ze de rust bewaarde. "Mijn hoofd was koel en ik genoot zo ontzettend van de sfeer in het stadion." Het Koreaanse publiek ging helemaal uit z'n dak toen Choi werd voorgesteld. "Dan kun je mij niet gelukkiger maken."

"Bizar, in het hol van de leeuw heb ik de olympisch kampioen verslagen", jubelt Schulting na de finish. "Deze overwinning wilde ik zo graag. Op deze afstand wist ik dat het heel lastig zou gaan worden. omdat de concurrentie zo groot is. Er zijn zo veel potentiele winnaars op deze afstand."

Suzanne Schulting heeft in Seoul de wereldtitel veroverd op de 1.500 meter. De 25-jarige shorttrackster was in een spannende finale de sterkste. Ze liet de Zuid-Koreaanse olympisch kampioen Choi Minjeong, die in een volgepakt stadion hartstochtelijk toegejuicht werd, en de Canadese Kim Boutin achter zich.

Een maand geleden stond Schulting in tranen voor de camera, na de wereldbekerfinale in Dordrecht. De druk was haar even teveel geworden en ze was toe aan "even rust in de tent".

Die rust heeft haar ogenschijnlijk goed gedaan, want vier weken later staat ze weer lachend met een gouden plak op het podium.

Van kop af aan

Nadat ze de eerste dag van de WK in de Mokdong-ijshal soepel was doorgekomen, kon ze zaterdag gaan strijden om de medailles. De halve finales kwam ze redelijk soepel door en ook in de finale veroverde ze halverwege de race de koppositie.

Het Koreaanse publiek juichte vooral Choi toe, die Schulting op de hielen zat. De Friezin hield de deur echter vakkundig dicht, waardoor de thuisrijdster niet voorbij kon komen.

Na de finish vloog ze direct de bekritiseerde bondscoach Niels Kerstholt in de armen, om samen de wereldtitel te vieren.

Later zaterdagochtend staat voor Schulting ook de 500 meter nog op het programma.

Van 't Wout en Knegt naast podium

Bij de mannen hadden Jens van 't Wout en Sjinkie Knegt zich voor de finale geplaatst, al was dat bij Van 't Wout nog even spannend. Hij had zich in de halve finales namelijk laten verrassen, waardoor hij als derde over de finish kwam. Toch kreeg hij een finaleplaats toebedeeld, omdat hij een van de tijdsnelsten was.

In de finale kwamen beide Nederlandse mannen net wat tekort voor een podiumplaats. De 21-jarige Van 't Wout zakte na een actie van de Canadees steven Dubois terug van de tweede naar de zesde plaats, waarna een medaille uit zicht was. Park Ji-won maakte zijn status als topfavoriet, waar en greep het goud voor een uitzinnig thuispubliek.