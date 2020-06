De coronacijfers van 22 mei: sterfte inmiddels lager dan andere jaren

Vorige week stierven er voor het eerst in maanden niet méér mensen in Nederland dan normaal is in deze tijd, maar juist zo'n 200 minder. Deze 'ondersterfte' na een periode van grote oversterfte zie je vaker, benadrukt het CBS, dat wekelijks de overlijdensberichten bijhoudt.

Van de dagelijkse RIVM-cijfers is bekend dat ze incompleet zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen thuis overlijden zonder dat er officieel covid-19 bij ze is vastgesteld. De CBS-cijfers gaven in de periode van oversterfte waarschijnlijk een beter beeld van de werkelijkheid. De afgelopen weken daalde het aantal overledenen in rap tempo. Vorige week was de oversterfte volgens het CBS naar schatting nog ruim 100; nu is er dus voor het eerst sprake van ondersterfte.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland afneemt, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag werden 9 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, het laagste aantal sinds begin maart en nog iets lager dan de 13 van gisteren. In totaal zijn er nu 11.613 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest. Van hen liggen er minder dan 1200 nog in het ziekenhuis.

Het aantal doden door het coronavirus zoals gemeld bij het RIVM steeg met 13. In totaal zijn in Nederland nu 5788 sterfgevallen waarvan bekend is dat die gerelateerd zijn aan covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Ook op de intensive care daalde het aantal patiënten met het coronavirus opnieuw, zij het licht naar 252. Dat waren er drie minder dan gisteren. De tragere daling dan gemiddeld heeft volgens voorzitter Ernst Kuipers waarschijnlijk te maken met Hemelvaart: "In een weekendrooster treedt ontslag later op de dag op. We verwachten dat de daling verder doorzet richting de 150 medio volgende week."

Het instituut wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. In het weekend (of zoals vandaag vlak na Hemelvaart) is dat effect bij de sterfgevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden, worden pas na het weekend gemeld.

Wil je weten wat de belangrijkste cijfers over coronavirus zijn in jouw gemeente? Klik dan op onderstaande kaart. We houden daar onder andere het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente bij. Maar ook de geregistreerde besmettingen en het aantal overledenen. Wil je weten hoe het virus zich wereldwijd ontwikkelt bekijk dan deze kaart .

Verantwoording

Het aantal patiënten dat op dit moment op de intensive care en op andere afdelingen ligt, wordt dagelijks gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames wordt dagelijks gerapporteerd door het RIVM. Het cijfer van vandaag is het totale aantal mensen dat nieuw in het ziekenhuis is komen te liggen. Een deel van hen is al eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar die opnames zijn pas vandaag of gisteren door de GGD'en aan het RIVM doorgegeven. Het aantal mensen dat ontslagen wordt uit het ziekenhuis wordt niet vermeld, en daarom niet van het ziekenhuiscijfer afgetrokken.

Ook het cijfer van het aantal doden is afkomstig van het RIVM. Een deel van de gerapporteerden is eerder overleden, maar is pas de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het RIVM. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door het coronavirus, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor.

Dit geldt vaak voor patiënten die thuis zijn overleden, maar ook voor mensen die door middel van een CT-scan in het ziekenhuis de bevestiging van het virus hebben gekregen. Alleen in het laboratorium geteste personen die overlijden, komen voor in de statistieken. Het totale aantal overledenen zal daardoor veel hoger zijn.