Laatste overlevende lid van verzetsgroep Weisse Rose overleden

Lafrenz, een bevriende studente uit Hamburg, is degene die het nieuws van de arrestatie van Hans en Sophie aan hun ouders vertelt en ze bezoekt samen met hen, niet zonder risico, enkele dagen later hun graf.

De Weisse Rose, de Witte Roos, is vooral bekend van haar meest iconische leden, Hans en Sophie Scholl. De broer en zus werden voor een nazi-rechtbank ter dood veroordeeld voor het verspreiden van vlugschriften tegen Adolf Hitler. Ze waren verraden door een conciërge toen ze de papieren verspreidden in de hal van de universiteit van München. Op 22 februari 1943 werden ze geëxecuteerd. In totaal betaalden zeven leden van de Weisse Rose met hun leven voor hun verzet.

De laatste overlevende van de Duitse verzetsgroep Weisse Rose is overleden. De beweging was een van de weinige en zeker de meeste bekende verzetsgroep van nazi-Duitsland. Traute Lafrenz was 103 jaar oud.

Traute Lafrenz had eerder vluchtschriften van München naar haar thuisstad Hamburg gebracht en zo gezorgd voor de verbinding tussen de verzetsgroepen in beide steden. Toen Hans en Sophie Scholl werden opgepakt ontsprong Lafrenz aanvankelijk de dans, maar in maart 1943 werd ze alsnog opgepakt door de Gestapo. Door haar rol te verdoezelen ontliep ze executie en werd ze vrijgelaten.

Kort na die vrijlating werd ze opnieuw opgepakt in Hamburg. Ze zou in vier gevangenissen verblijven tot Amerikaanse soldaten haar in april 1945 in Bayreuth bevrijden.

Na de oorlog vertrok Lafrenz naar de VS voor een studie geneeskunde. Ze trouwde, kreeg vier kinderen en leidde lange tijd een instelling voor andersbegaafde kinderen.

Het duurde tot haar honderdste verjaardag voordat ze van de Duitse president Steinmeier het Verdienstkreuz Eerste Klasse kreeg voor haar verzetswerk. Over haar rol in het verzet bleef Lafrenz zelf bescheiden. "Als je naar het lot van anderen kijkt, dan is elk klagen uitgesloten."

De familie heeft bekendgemaakt dat Lafrenz op 6 maart was overleden in South Carolina.