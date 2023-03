Inter onderuit bij laagvlieger Spezia; Dumfries veroorzaakt penalty

Internazionale is in de Serie A tegen een 2-1 nederlaag aangelopen bij laagvlieger Spezia. Daardoor kan koploper Napoli dit weekeinde nog verder uitlopen op de nummer twee uit Milaan. Het verschil is nu al vijftien punten. Napoli speelt zaterdag thuis tegen Atalanta.

In de eerste helft was Inter duidelijk de bovenliggende partij, maar de talrijke kansen werden niet benut. De grootste kans was er al in de veertiende minuut toen de bal op aanwijzing van de VAR op de stip ging na een - duidelijke - overtreding van Mattia Caldara op Danilo D'Ambrosio.

Lautaro Martínez ging achter de bal staan, maar Spezia-keeper Bartlomiej Dragowski - die Jeroen Zoet op de bank houdt - bracht redding.

In de tweede helft kwam Spezia brutaler voor de dag en dat leidde in de 55ste minuut tot een voorsprong. Daniel Maldini - de zoon van Paolo en de kleinzoon van Cesare - schoot binnen na uitstekend voorwerk van M'Bala Nzola. Het was de eerste doelpoging van Spezia, Inter had er toen al zeventien verprutst.