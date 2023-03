Op de A59 bij Sprang-Capelle zijn bij een verkeersongeluk vier mensen om het leven gekomen. Ze zaten allemaal in dezelfde auto. Bij het ongeluk waren volgens de politie drie auto's en een vrachtwagen betrokken.

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd en of gladheid een rol heeft gespeeld. De snelweg is tussen Waalwijk en Dussen in een richting tot morgenochtend afgesloten voor politieonderzoek.