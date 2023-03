Italiaanse kustwacht rukt uit voor ruim duizend migranten op zee

De Italiaanse kustwacht is uitgerukt om drie boten met in totaal meer dan duizend migranten voor de Zuid-Italiaanse kust te hulp te schieten. Volgens de kustwacht is de reddingsoperatie "uitzonderlijk complex" vanwege het grote aantal mensen.

Er worden boten, een vliegtuig en een militair vaartuig ingezet. De migranten kwamen vermoedelijk in de problemen door de weersomstandigheden. Er staat een harde wind, waardoor de Middellandse Zee zeer ruig is. De Europese grenswacht Frontex had de Italiaanse autoriteiten gewaarschuwd dat de migranten op de boten in de problemen zouden kunnen komen.

Meer overtochten

Volgens de president van de regio Zuid-Calabrië zitten er in totaal ongeveer 1300 migranten aan boord van de drie boten. 500 van hen zitten op een boot in de buurt van de havenstad Crotone. De andere boten drijven verder op zee.

Volgens Italiaanse media kwam de kustwacht eerder op de dag ook al in actie voor 500 migranten die op een boot zaten in de buurt van het Zuid-Italiaanse eiland Lampedusa.

Frontex zegt dat de afgelopen dagen meer mensen proberen om de Middellandse Zee over te steken naar Italië. Ieder jaar proberen tienduizenden migranten Europa te bereiken via deze route.

Migrantendrama

Eind vorige maand kwamen zeker 73 migranten om het leven voor de kust van Calabrië. Politieschepen hadden geprobeerd hun houten boot te onderscheppen, maar slaagden daar niet in vanwege het slechte weer. De kustwacht, die daar beter voor is toegerust, werd niet onmiddellijk ingeschakeld.

Premier Meloni reageerde donderdag met de aankondiging van strengere gevangenisstraffen voor mensensmokkelaars. Ook wil ze het aantal migranten dat de Italiaanse kust bereikt een halt toeroepen door illegale migratie naar Europa aan te pakken. Meloni legde in een wet beperkingen op aan hulporganisaties, waardoor zij minder migranten in Italië mogen afzetten.