Van de Zandschulp geeft met verzwikte enkel op in tweede ronde Indian Welss

Botic van de Zandschulp heeft vanwege een enkelblessure de strijd tegen Ilja Ivasjka in de tweede ronde van Indian Wells moeten staken. De Belarus leidde met 7-5, 3-2 toen Van de Zandschulp met een verzwikte enkel opgaf.

Van de Zandschulps start was hoopvol, met een vroege break. De 4-1 voorsprong verdampte echter snel en bij 5-5 sloeg Ivasjka toe op zijn vijfde breekpunt.

In de tweede set serveerde Ivasjka na een break voor een 4-2 voorsprong. Het was voor de derde keer dit jaar dat Van de Zandschulp Ivasjka trof. Begin 2023 klopte hij hem in de eerste ronde van de Australian Open en eind februari versloeg hij de Belarus in Doha.