Van de Zandschulp geeft met verzwikte enkel op in Indian Wells, ook Tsitsipas eruit

Botic van de Zandschulp heeft vanwege een enkelblessure de strijd tegen Ilja Ivasjka in de tweede ronde van Indian Wells moeten staken. De Belarus leidde met 7-5, 3-2 toen Van de Zandschulp met een verzwikte enkel opgaf.

Van de Zandschulps start was hoopvol, met een vroege break. De 4-1 voorsprong verdampte echter snel en bij 5-5 sloeg Ivasjka toe op zijn vijfde breekpunt.

In de tweede set serveerde Ivasjka na een break voor een 4-2 voorsprong. Het was voor de derde keer dit jaar dat Van de Zandschulp Ivasjka trof. Begin 2023 klopte hij hem in de eerste ronde van de Australian Open en eind februari versloeg hij de Belarus in Doha.

Thompson te sterk voor Tsitsipas

Ook voor Stefanos Tsitsipas zit het toernooi erop. De als tweede geplaatste Griek, die eerder deze week al had gezegd dat hij met een schouderblessure kampt, verloor met 6-7 (0), 6-4, 6-7 (5) van Jordan Thompson.

Vorig jaar op Wimbledon was Tsitsipas nog in drie sets te sterk voor de 28-jarige Australiër (ATP-87), die in de eerste set maar twee punten verloor op zijn eigen service. In set twee leverde hij zijn eerste twee opslaggames in, waardoor de Griek langszij kwam.

In de tiebreak van de derde set was de eerste minibreak voor Tsitsipas, maar Thompson, die in de eerste ronde Gaël Monfils had geklopt, bleef koel en kon na twee uur en 37 minuten juichen.