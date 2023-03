Doorbraak in relatie Iran en Saudi-Arabië: diplomatieke betrekkingen hervat

Iran en Saudi-Arabië hebben na een jarenlange pauze hun diplomatieke betrekkingen hervat na bemiddeling door China. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat het hervatten van de diplomatieke betrekkingen en het heropenen van ambassades binnen twee maanden zal plaatsvinden. Ook zullen de ministers van Buitenlandse zaken elkaar ontmoeten. Beide landen beloven elkaars soevereiniteit te respecteren en zich niet te bemoeien met elkaars binnenlandse aangelegenheden. Met het hervatten van de diplomatieke betrekkingen wordt een ruim twintig jaar oud verdrag over samenwerking op het gebied van veiligheid tussen beide landen hersteld. Ook blazen de landen een verdrag op het gebied van handel, economie en investeringen nieuw leven in. Kleinere kans gewapend conflict De diplomatieke doorbraak vermindert de kans op een gewapend conflict tussen de beide landen. De afgelopen jaren liepen de spanningen tussen de twee op. In 2016 verbrak Saudi-Arabië de diplomatieke banden met Iran, nadat de Saudische ambassade in Teheran was bestormd door demonstranten die woedend waren over de executie van een sjiitische geestelijke in Saudi-Arabië. Iran is overwegend sjiitisch, waar de bevolking van Saudi-Arabië overwegend soennitisch is.

Soennieten en sjiieten Binnen de islam is een enorme diversiteit aan stromingen en groeperingen. De grootste en meest invloedrijke stroming in de islam is het soennisme. In landen als Egypte, Jordanië, Turkije en Saudi-Arabië wonen overwegend soennieten. De andere belangrijke stroming is het sjiisme. Deze stroming scheidde zich in de ontstaansperiode van de islam af van het soennisme en komt vooral voor in Iran, maar ook in Irak en Azerbeidzjan. Daarnaast wonen er sjiitische minderheden in Jemen, Libanon en Syrië.