Winnend NAC weet nog niet of het periodekampioen is, weer ruime nederlaag Den Bosch

NAC Breda heeft door een thuisoverwinning op MVV (4-1) de koppositie in de derde periode van de eerste divisie veroverd. Doordat Almere City vanavond niet in actie kwam vanwege de sneeuwval is de strijd om de periodetitel nog niet beslist, terwijl dit wel de bedoeling was.

Almere City zou vanavond thuis spelen tegen Jong FC Utrecht. Het is nog niet bekend wanneer die wedstrijd ingehaald wordt. Almere City moet winnen om de periodetitel, die recht geef op play-offs voor promotie naar de eredivisie, te veroveren.

Alle andere wedstrijden gingen wel door. FC Den Bosch, dat vorige week een recordnederlaag tegen PEC Zwolle (13-0) leed, ging weer hard onderuit. VVV-Venlo won in eigen huis met 4-0.

Koploper PEC Zwolle boekte een 2-1 overwinning op Willem II. Nummer twee Heracles Almelo won met 2-0 van Jong AZ.