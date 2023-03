Volkskrant beschrijft misstanden bij NOS Sport, ook presentatoren genoemd

Onderzoek van de Volkskrant heeft meer informatie over misstanden op de werkvloer van NOS Sport aan het licht gebracht. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalige medewerkers. Het artikel bevestigt het beeld van een onveilig werkklimaat op de sportvloer.

In een reactie op het artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen, nogmaals worden excuses gemaakt.

"Op de redactie is het tot op de dag van vandaag gebruikelijk om openlijk te spreken over het uiterlijk van vrouwelijke sporters en collega's", zeiden oud-medewerkers tegen de krant. "Met enige regelmaat ging het over de vraag of je 'haar zou doen''', zei een van hen. Seksueel getinte opmerkingen of grappen zijn aan de orde van de dag, schrijft de krant.

Meerdere vrouwen zouden vanwege hun borsten bijnamen hebben gekregen. Tegen een vrouwelijke medewerker zou zijn gezegd: "Je weet toch dat je hier alleen zit omdat je een vrouw bent, het was nog beter als je ook nog zwart was geweest".

Ook over medewerkers met een migratieachtergrond of religieuze overtuiging werden grappen gemaakt, schrijft de krant. Voormalig presentator Aïcha Marghadi hoorde van een collega met wie ze conflict had dat ze een 'excuus-Marokkaan' was. Een andere oud-medewerker hoorde een collega "Allahoe akbar" roepen toen een voetballer van Marokkaanse afkomst een rode kaart kreeg. Een medewerker met een Aziatische achtergrond zou in het bijzijn van collega's kroepoek, loempiaatje of pinda zijn genoemd.

Tom Egbers

Een vrouw vertelt in de Volkskrant over haar ervaringen met presentator Tom Egbers. De vrouw begon in 2005 als 22-jarige aan een stage bij NOS Sport. Egbers (toen eind veertig) begon avances te maken, zei ze tegen de Volkskrant. Hij belde haar op en stuurde sms'jes en e-mails, zowel onder werktijd als daarna. Uiteindelijk valt ze voor zijn avances. Ze zoenen een aantal keer en daar blijft het bij, schrijft de krant.

De situatie escaleerde volgens de stagiaire toen de vrouw van Egbers, Janke Dekker, erachter kwam. Egbers zou de stagiaire vervolgens zijn gaan pesten en intimideren. In het bijzijn van meerdere collega's zou hij haar onder meer "het serpent" hebben genoemd. Dat gedrag zou bijna twee jaar zijn doorgegaan. Uiteindelijk stapte de vrouw naar naar de hoofdredactie. Die beloofde met Egbers te gaan praten maar dat zou niet hebben geholpen. Een jaar later was de vrouw van de ene op de andere dag verdwenen, schrijft de Volkskrant.

Egbers zegt in de krant anders tegen de gebeurtenissen van toen aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. "Onze relatie als zodanig betreur ik nu, vele jaren later, zeer zeker", zegt hij tegen de krant. "Vanwege het verdriet dat ik er in mijn privéleven mee heb veroorzaakt. Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar."

MORES

De vrouw van Egbers was tot maart voorzitter van MORES, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector. Dat zij voorzitter was zou voor meerdere medewerkers de afgelopen tijd reden zijn geweest om niet naar MORES te stappen. Ze vertrouwen er niet op dat hun klachten daar onafhankelijk zullen worden behandeld, aldus de Volkskrant.

Het is de bedoeling dat de vrouw van Egbers in april bij MORES terugkeert. Het meldpunt liet eerder weten dat het besluit van Dekker "absoluut geen verband houdt" met het onderzoek.