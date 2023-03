Honderden doodsbedreigingen: schrijver Lammers voorzichtiger met elke zin die hij schrijft

Vandaag treedt hij voor het eerst naar buiten, in een interview met Nieuwsuur. Tegelijkertijd met de 71ste editie van het Boekenbal in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Op de gevel staat geprojecteerd: 'De literaire vrijheid is ons grootste goed'.

Het is kinderboekenschrijver Pim Lammers niet in de koude kleren gaan zitten. Hij ontving een enorme golf aan doodsbedreigingen, waardoor hij zich noodgedwongen terugtrok als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. "Honderden berichten, foto's van verbrande mensen en berichten die tot in detail beschreven hoe ik gemarteld zou moeten worden."

Pim Lammers won meerdere prijzen voor zijn werk over gender- en seksuele diversiteit. Hij werd gevraagd voor het Kinderboekenweekgedicht, maar dat viel niet overal goed. Er dook een ouder verhaal van Lammers op, geschreven voor volwassenen. Over de relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer. Christelijke organisaties vielen over hem heen, Kamerlid Wybren van Haga stelde Kamervragen en de schrijver ontving op sociale media tal van doodsbedreigingen. Bijval van collega-schrijvers, die steun betuigden in een paginagrote advertentie in de kranten, mocht niet baten. Het werd de auteur te veel en hij trok zich terug.

Lammers schreef het korte verhaal Trainer in 2015 als 21-jarige, nadat hij op een zomerkamp voor jongeren was geweest die schrijver willen worden. Iemand in zijn omgeving vertelde over ervaringen met misbruik in zijn jeugd. "Ik leerde daar veel van. Niet alleen hoe afschuwelijk misbruik is, maar vooral ook dat veel mensen helemaal niet weten hoe misbruik werkt en ook helemaal niet weten hoe een slachtoffer zich kan voelen. Dat wilde ik in een literair verhaal omzetten."

De jongen in het verhaal heeft erotische gevoelens voor zijn trainer. Dat Lammers daardoor van pedofilie werd beticht, was voor hem een grote schok. Al baseerden veel mensen hun oordeel op drie losse zinnen die op sociale media verschenen. Dat hij het gedrag van de dader in zijn verhaal zou goedkeuren, klopt niet, zegt Lammers. "Het is juist het tegenovergestelde van wat ik met het verhaal wilde laten zien."

"Het verhaal gaat voornamelijk over een slachtoffer en een dader."