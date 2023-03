Go Ahead Eagles-RKC vlak voor uitgestelde aftrap toch afgelast om sneeuwval

De eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk is op het laatste moment afgelast door de sneeuwval. Lang leek het duel - driekwartier later dan gepland - gewoon door te gaan, maar op het laatste moment werd de stekker er toch uitgetrokken.

De sneeuw op het veld begon door de dalende temperaturen te klonteren en dat maakte voetballen onmogelijk, anders dan om 18.00 uur werd geconcludeerd bij een veldinspectie.

Extra zuur was die late afgelasting voor de supporters van RKC, die met honderden vanuit Brabant naar Deventer waren gereisd. Wanneer het duel ingehaald zal worden, is nog niet bekend.

Fans van Go Ahead Eagles vertelden voor de wedstrijd tegen RKC wat zij er van vonden dat het duel doorging. Later zouden ze erachter komen dat ze voor niks naar de Adelaarshorst gereisd waren.