Heerenveen-back Van Ewijk is snelste speler eredivisie, maar nog geen Dumfries

De carrière van Milan van Ewijk, de energieke rechtsback van sc Heerenveen, heeft veel overeenkomsten met die van Denzel Dumfries. - NOS

Eerst eens over die snelheid: 34,66 kilometer per uur werd er eerder dit seizoen gemeten bij een sprint van Van Ewijk. Geen enkele speler in de eredivisie is sneller, zeggen de cijfers. Van Ewijk kijkt er zelf bescheiden tegenaan. "Er zijn er altijd die sneller zijn. Ik zag gisteren die sprint in de Europa League van St. Juste tegen Arsenal. Dat is er ook eentje hoor", zegt Van Ewijk, die eraan toevoegt op de training weleens sneller te zijn geweest.

Zou hij Kylian Mbappé, een andere straaljager op het veld, aankunnen? "Hij is denk ik nog wel een niveautje hoger", lacht Van Ewijk. "Ik zou ooit wel willen zien hoe het zou zijn om tegenover hem te staan. Maar ik moet eerst mijn best doen om op dat niveau te komen." Rechtsbuiten zonder rendement Van Ewijk was niet altijd zo snel. Op jonge leeftijd verkaste de Amsterdammer van Zeeburgia naar de jeugd van Feyenoord, waar hij als 16-jarige werd weggestuurd. "Mijn hele familie was meeverhuisd, ze hebben hun werk en vrienden opgegeven voor mij. En na zes jaar krijg je het pijnlijke bericht dat je niet goed genoeg bent. Wat terecht was. Ik was toen nog een rechtsbuiten zonder rendement. En ik had problemen met de groei." "Mijn snelheid was toen ook al mijn wapen. Maar als iedereen sneller groeit dan jij, worden ze even snel en heb je geen wapen en geen nut meer."

Milan van Ewijk juicht na een goal tegen Excelsior in november - ANP

Van Ewijk deed een stap terug, naar Excelsior Maassluis in de Tweede Divisie, waar hij na een tijdje werd omgeschoold tot rechtsback. "We dachten, laten we het proberen. Ik kon aardig verdedigen en ik kon veel corrigeren met mijn snelheid." Het bleek een schot in de roos. Via ADO Den Haag, een huurperiode bij SC Cambuur en opnieuw ADO tekende hij in 2021 een contract bij Heerenveen, waar de opstomende rechtsback dit seizoen al goed is voor vijf doelpunten. Dumfries achterna Het is een loopbaan die een beetje doet denken aan collega-rechtsback Dumfries, die via de amateurs van Barendrecht en Sparta bij Heerenveen terechtkwam. De carrière van Dumfries ging vervolgens via PSV naar Internazionale. Daarom kijkt Van Ewijk graag naar Dumfries. "We hebben een beetje dezelfde carrière, we gaan dezelfde kant op en ik hoop ook verder zijn richting op te gaan. Niet per se naar PSV of Italië hoor. Ik ben pas 22, heb nog een aardige weg te bewandelen om op dat niveau te komen. Maar ik ben bereid om er hard voor te werken en er alles voor over te hebben."

Denzel Dumfries - AFP