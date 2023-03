Toezichthouder neemt Amerikaanse start-upbank in zwaar weer over

De Amerikaanse toezichthouder FDIC neemt de Silicon Valley Bank over. De start-upbank bevindt zich sinds gisteren in zwaar weer. De beurskoers daalde met zo'n 60 procent, nadat duidelijk was geworden dat de bank met te weinig vermogen kampt. Vandaag werd de handel in het aandeel stilgelegd toen het opnieuw misging.

Klanten met tegoeden tot 250.000 dollar zijn verzekerd, schrijft de toezichthouder in een persbericht. Iedereen met meer geld wordt verzocht telefonisch contact op te nemen.

"Dit is een tussenstap, maar in de praktijk betekent het dat de bank is omgevallen", zegt Corné van Zeijl, analist bij vermogensbeheerder Actiam. "Het betekent dat er een bank run is geweest. Te veel klanten hebben geprobeerd hun geld weg te halen."

SVB, gevestigd in het Californische hart van de Amerikaanse techindustrie, is met 215 miljard dollar onder beheer een middelgrote bank. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is de bank uitgegroeid tot een heel belangrijke financier van start-ups en durfkapitalisten in de techindustrie.

Paniek

De hele dag was er al veel onrust op de financiële markten. Ook enkele andere Amerikaanse banken - PacWest, First Republic Bank - zagen hun koersen met tientallen procenten dalen. Ook grote Europese banken verloren vandaag zo'n 5 procent van hun waarde.

"De situatie was niet zo ernstig, maar door de paniek werd het dat wel", zegt Janneke Niessen, oprichter van investeringsfonds Capital T. "Wel heftig en bizar dat het zo snel mis kan gaan."

Volgens Niessen is het de grootste vraag of techbedrijven nog wel bij hun lopende kredieten van Silicon Valley Bank kunnen. "Als dat niet zo is, gaan ook techbedrijven omvallen."

De bank is niet actief in Nederland. "Voorlopig is het effect voor Nederlandse techbedrijven dus nog gering", zegt Niessen. "Maar veel zijn internationaal actief. En het investeringsklimaat was al moeilijk. De winter wordt zo nog wel iets kouder, ook hier."