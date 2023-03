Coronamaatregelen zijn voorbij, maar liever niet met snotneus naar kantoor

Vanaf vandaag laat het kabinet laat alle corona-adviezen los. Harde regels waren er al niet, maar adviezen als testen bij klachten en isolatie bij corona werden door veel bedrijven nog overgenomen.

De nieuwe lijn van het kabinet volgt op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Daaruit blijkt dat we het coronavirus nu kunnen zien als een griep.

Het bedrijfsleven was de afgelopen tijd zoekende: stoppen we helemaal met testen en gaan we weer gewoon met een snotneus of keelpijn naar het werk? "Ik zie dat mensen elkaar vragen: hoe doe jij dat? Dit soort gesprekken zie je ook op de werkvloer", zegt Robert Van de Graaf, medisch directeur bij arbodienst Zorg van de Zaak.

De NOS deed een rondgang langs grote werkgevers om te horen hoe ze met corona omgaan. Daaruit blijkt dat de meeste werkgevers weinig moeite lijken te hebben met het loslaten van de corona-adviezen. Maar door de pandemie is er wel iets veranderd.