In Spanje opgepakte ontsnapte tbs'er terug in Nederlandse gevangenis

De man die in juni ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen en onlangs in Spanje werd opgepakt, is terug in Nederland. Sherwin W. is door de Spaanse justitie op het vliegtuig gezet en na aankomst op Schiphol overgedragen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De 27-jarige W. werd op 24 februari in de omgeving van Murcia aangehouden in een gecoördineerde actie van een speciaal Nederlands opsporingsteam en de Spaanse politie. De man was in juni vorig jaar samen met een andere tbs'er ontsnapt. Hij zat in de Pompekliniek een straf uit voor onder meer een gewapende overval in Tilburg, waarbij iemand om het leven kwam.

Zijn medeontsnapper werd na een week opgepakt bij een pompstation in Den Haag, maar W. wist ruim acht maanden uit handen van de politie te blijven. Het Openbaar Ministerie stelde 10.000 euro beschikbaar voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie.