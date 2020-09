Italianen houden corona dit keer goed onder controle, hoe doen ze dat?

Maar nu lijkt Italië het virus juist goed onder controle te hebben, in tegenstelling tot veel andere landen, waaronder Nederland. Er komen in Italië relatief weinig besmettingen bij. Hoe doen de Italianen dat? Verschilt hun aanpak van de onze?

In het begin van de pandemie was Italië dé coronabrandhaard van Europa. Uit het land kwamen de meest vreselijke beelden en verhalen .

De quarantaine-maatregelen in het voorjaar waren in Italië een stuk strenger dan in Nederland. Door de schok van de hoge dodenaantallen realiseerden Italianen zich dat keiharde maatregelen nodig waren, zegt Giovanni Leoni, vice-voorzitter van de Italiaanse artsenvereniging. "We verloren niet alleen patiënten, maar ook tientallen artsen. We begrepen dat het niet alleen belangrijk was patiënten te controleren, maar de hele gemeenschap."

Op 9 maart ging het hele land in een strikte lockdown. Bijna alle winkels en bedrijven gingen dicht en Italianen mochten alleen voor het hoognodige naar buiten. "Toen mensen werden geïsoleerd en direct contact werd vermeden, werd het virus een halt toegeroepen", zegt Leoni.

Doordrongen van nut

Dankzij de strenge lockdown heeft Italië het virus ver onder controle gekregen waardoor Italianen doordrongen zijn van het nut van de coronaregels, denkt Leoni. "Voor effectieve maatregelen is een enorme sociale steun nodig."

Italië liet de strenge lockdown de afgelopen tijd slechts heel langzaam los. Leoni: "Iedereen is moe van het dragen van een masker, maar het moet. Het is moeilijk leven zo, maar het moet. Sociale afstand houden is moeilijk, maar het moet."

Wantrouwen tegen de overheid is de grondhouding van de Italianen, zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Maar het volk heeft gezien dat die keiharde maatregelen die niemand leuk vond, wel hebben gewerkt. Het aantal besmettingen zie je nu weer langzaam stijgen, daarom zijn discotheken weer gesloten en de bevolking slikt het. Zo'n 80 procent is het eens met de maatregelen omdat die de vorige keer zo goed hebben gewerkt."

Leerlingen dragen op hun eerste schooldag in tijden netjes een mondkapje. Hun ouders vinden het spannend, maar zijn ook opgelucht dat de kinderen weer naar school kunnen: