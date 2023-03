Groningse burgemeesters slaan handen ineen tegen ondermijnende criminaliteit

Bovendien concluderen dat onderzoekers dat er structureel te weinig agenten zijn en dat betrokken ambtenaren chronisch worden overvraagd. De gemeentelijke organisatie is bovendien kwetsbaar bij ziekte of verlof. Volgens het rapport zijn agenten terughoudend om naar de uithoeken van hun gebied te gaan, omdat ze dan minder snel bij andere meldingen kunnen zijn. Met name de drugscriminaliteit profiteert daarvan, schrijft RTV Noord.

In het rapport staat dat die gemeenten een voedingsbodem blijkt te zijn voor drugscriminelen. Er is in 'De Ommelanden', zoals de randgemeenten worden genoemd, te weinig capaciteit om criminele ondermijning tegen te gaan.

Vandaag presenteerden ze het rapport 'Ondermijning in het Ommeland' over de verschillende vormen van criminaliteit in negen gemeenten rondom de stad Groningen.

Burgemeesters van gemeenten in Groningen gaan samenwerken om ondermijnende criminaliteit in hun provincie te bestrijden. De bestuurders vinden dat het onderwerp meer prioriteit verdient.

In De Ommelanden heerst relatief veel armoede en dat werkt drugsgebruik in de hand. Bovendien zijn mensen in uitzichtloze situaties interessant voor criminelen, zo wordt geconcludeerd in het rapport. "Hennep is daardoor gemeengoed geworden. Het is een geaccepteerde vorm van landbouw in veel gemeenschappen."

Uit het rapport blijkt ook dat inwoners vaak geen vertrouwen hebben in de overheid. Omdat de dorpsgemeenschappen relatief gesloten zijn, worden criminele activiteiten en ondermijning vaak niet gemeld.

Harddrugs zijn er eenvoudig te scoren en de pakkans van de vaak jonge dealers in dit dunbevolkte gebied is laag. Dealers hebben snel door dat ze gevolgd worden en kennen de regio vaak op hun duimpje. Tot slot speelt ook de "gunstige" ligging mee. Drugs is zo de grens naar Duitsland over of het land uit via havens als Lauwersoog of Zoutkamp.

Meer ambtenaren nodig

Om de drugshandel tegen te gaan, vinden de onderzoekers dat er in iedere gemeente meer ambtenaren ingezet moeten worden die zich bezighouden met de bestrijding van ondermijning. Ook moeten er speciale teams worden opgetuigd met verschillende professionals die ondermijning aanpakken.

De betrokken burgemeesters kondigen aan te starten met een regionaal opererend interventieteam dat zich in het noorden zal bezighouden met controles. "Met het interventieteam laten we zien dat we het naleven van regels belangrijk vinden en dat we als één overheid optreden. Van deze controles moet een preventieve werking uitgaan", aldus de burgemeesters.

Ook willen ze in de aanpak van ondermijning ook een zogeheten Groningse norm formuleren. Die norm gaat over de gezamenlijke ambities en het harmoniseren van beleid.