Op een basisschool in Arnhem is een kind overleden. Om 12.15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een "medisch incident" in De Salamander, meldt de politie. Dat is een brede school waar twee basisscholen en kinderopvangcentra zijn gevestigd.

Waaraan het kind is overleden, is niet bekendgemaakt.

De politie geeft vanwege het onderzoek geen verdere informatie over het overlijden.