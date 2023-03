Tweede zege op rij voor Roglic na merkwaardige slotklim, complimenten voor Kelderman

Vanwege de harde rukwinden werd de slotklim met 2,4 kilometer ingekort, maar met ruim tien kilometer à 8 procent mocht die klim er nog steeds zijn. Lennard Kämna begon voor het eerst in zijn loopbaan in een leiderstrui, vastbesloten om die ook te verdedigen.

Terwijl het winterse weer een streep zette door koersen in Parijs-Nice en Drenthe , ging de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico van Morro d'Oro naar Sassotetto (165,6 kilometer) gewoon door. Hoewel, ook in Le Marche moest rekening gehouden worden met het weer.

Wout van Aert, die donderdag in de finale ten val kwam en Tom Pidcock in zijn val meesleurde, was er ondanks een gehavend achterwerk gewoon bij. De schaafwonden hadden hem niet echt gestoord in zijn nachtrust, wel het lawaai in het hotel.

Dat deed denken aan wat Mathieu van der Poel overkwam in het Australische Wollongong. De drie matadoren hielden vandaag hun kruit droog in afwachting van de 'tappa dei muri', een rit met veel steile klimmetjes, van zaterdag.

Vier renners bleef de beproeving vandaag sowieso bespaard. Nacer Bouhanni (Arkéa), Julien Simon (Total) en de zieke Julius van den Berg en Jonathan Caicedo (EF) stapten niet eens op.

Zeven koplopers

Na ruim tien kilometer ontstond de vlucht van de dag, met een paar interessante namen. Zdenek Stybar (Jayco-AlUla), Davide Ballerini (Soudal-QuickStep), Florian Stork (DSM), Anthony Perez (Cofidis), Erik Fetter (Eolo-Kometa) en Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic).

Ook de Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo) zat in de kopgroep, maar hij liet zich al snel terugzakken.