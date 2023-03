Rutte: mijn eerste reactie op Groningen-rapport was niet goed

Premier Rutte heeft spijt van zijn eerste, korte reactie op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Groningen, twee weken geleden. Dat had anders gemoeten, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. Hij wijt zijn verkeerde inschatting aan vermoeidheid door zijn reis naar Oekraïne.

Hij voegde daaraan toe dat de conclusies hard en pijnlijk zijn. "Mensen voelen zich in de steek gelaten. Er is heel veel misgegaan. Dat vind ik heel erg en dat trek ik mij persoonlijk aan. Er is veel werk aan de winkel." Het versnellen van het schadeherstel en de versterking van huizen is prioriteit nummer een, twee en drie, zei hij.