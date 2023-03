Cruiseschip voor opvang asielzoekers Velsen na half april weg

Een cruiseschip dat ligt aangemeerd in Velsen en waar zo'n duizend asielzoekers worden opgevangen, moet waarschijnlijk per half april vertrekken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen voorgesteld aan de gemeenteraad.

Het college doet dit voorstel na een raadpleging onder de inwoners van Velsen-Noord. Daaruit is gebleken dat 59 procent van de ondervraagden tegen een langer verblijf van het opvangschip is, schrijft NH Nieuws.

Het cruiseschip Silja Europa ligt al enkele maanden aangemeerd in het Noordzeekanaal. Op piekdagen kan het aantal opvangplekken worden uitgebreid tot 1200 voor een maximumperiode van 30 dagen. Afgesproken was dat het schip uiterlijk zes maanden, tot 1 maart, zou blijven.

Dertig procent van bewoners heeft enquête ingevuld

Begin vorige maand werd bekend dat een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Velsen het schip langer wilde laten liggen. In het voorstel stond ook dat de partijen de inwoners van het dorp bij de verlenging wilden betrekken. De raad stelde voor de bewoners eerst zelf te vragen of zij vinden dat het schip kan blijven. Dat is nu dus gebeurd met een digitale enquête.

Alle 4270 inwoners van 18 jaar en ouder uit Velsen-Noord zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarvan heeft bijna 30 procent de enquête ingevuld, schrijft NH Nieuws. Van die 1217 mensen wil dus een ruime meerderheid dat het schip vertrekt. Het college heeft deze uitkomst meegenomen in zijn advies.

Mogelijkheden voor kleiner schip

Wel onderzoekt de gemeente of er in IJmuiden een kleiner riviercruiseschip kan komen. Daar zouden de kinderen van het schip die in de regio naar school gaan, hun ouders en andere mensen die "binding hebben met de regio" kunnen worden opgevangen. Dat gaat om ongeveer 220 personen.