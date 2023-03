Vlaamse regering bereikt alsnog akkoord over stikstofdossier

De Vlaamse regering is het alsnog eens geworden over het stikstofdossier. Premier Jambon zegt dat de partijen alsnog een akkoord hebben bereikt over een definitieve regeling.

Het doel van het akkoord is dat in Vlaanderen in 2030 de helft minder stikstof in natuurgebieden belandt. Om dat te bereiken gaat de regering onder meer 3,6 miljard euro vrijmaken voor boeren die verplicht of vrijwillig stoppen en om "nieuwe natuurdoelen te realiseren", zei Jambon op een persconferentie.

De bedragen voor landbouwers zullen oplopen tot 130 procent van de waarde van hun bedrijf. Ook komt er investeringssteun voor jonge boeren om hun bedrijf duurzamer te maken.

Crisis

Regeringspartij CD&V was het tot voor kort nog oneens over een eerder voorstel. Daardoor dreigde er een regeringscrisis. De christendemocraten vonden dat de stikstofuitstoot van de industrie te mild werd aangepakt ten opzichte van de landbouw. Ook wilden ze meer garanties voor jonge boeren. De partij vond dat de Vlaamse N-VA-premier Jambon aan zet was om een oplossing te zoeken.

Nu is er over twee punten een compromis gesloten. Er komt verder onderzoek naar extra uitstootrechten voor bedrijven in de buurt als een landbouwbedrijf gaat sluiten en dus geen stikstof meer uitstoot. Ook gaat gekeken worden naar een soepelere vergunningsdrempel voor boeren, meldt de Vlaamse omroep VRT

Als blijkt dat die twee punten geen afbreuk doen aan de halvering van de stikstofuitstoot in 2030, zullen ze worden doorgevoerd, zei Jambon. Daarom schaart CD&V zich nu ook achter de plannen.

Moeilijkste dossier

"Het lijkt een heel technisch dossier, maar dit is een supermenselijk dossier", zei vicepremier Hilde Crevits van CD&V. "Achter elk cijfers schuilt een gezin. We moeten naar duurzame landbouw en daar geloven we heel sterk in. We willen perspectief geven aan jonge mensen die voor zware investeringen staan."