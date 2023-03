Diverse ploegen in opstand richting WK: 'Speelsters totaal niet serieus genomen'

Wat speelt er precies in welk land? We zetten het voor je op een rij.

Ruim vier maanden voordat het WK voetbal voor vrouwen begint, zijn in verschillende landen speelsters in opstand gekomen. Ze eisen betere omstandigheden of simpelweg meer geld en zetten daarbij hun eigen carrière op het spel.

Aanvoerder Wendie Renard was een van de vijf speelsters die zich terugtrokken. Ze gaf in een verklaring aan ontevreden te zijn met faciliteiten en de mate van professionaliteit. Bovendien maakte ze zich zorgen over haar mentale gezondheid. "Onder deze omstandigheden is het onmogelijk om op topniveau te presteren."

Diacre was zes jaar lang bondscoach. Ze slaagde er niet in om de clubsuccessen (Olympique Lyon is al jarenlang toonaangevend in Europa) om te zetten in goede resultaten met de nationale ploeg.

Over de situatie bij het Nederlands elftal is Stentler heel positief. "De KNVB doet het de laatste jaren waanzinnig goed. Ze nemen de speelsters heel serieus en vragen regelmatig om hun mening."

"De intentie van de speelsters is alleen maar om betere omstandigheden te krijgen om te kunnen presteren. Langzaamaan verschuift het sentiment in de media en het land hun kant op. De mensen in Spanje vinden het natuurlijk ook abnormaal dat de bondscoach wil dat de speelsters 's nachts hun hoteldeuren openhouden."

"Spanje is het beste voorbeeld van speelsters die niks te vertellen hebben. De vader van bondscoach Jorge Vilda is bij de bond directeur van het vrouwenvoetbal en Vilda zelf heeft een dubbelfunctie als coach en technisch directeur. Als de speelsters over hem willen klagen, dan kan dat dus alleen bij zijn vader of bij hemzelf."

"Hoewel de situatie in elk land op zichzelf staat, zijn er zeker parallellen. In Spanje en Frankrijk zijn er overeenkomsten. Daar worden de speelsters totaal niet serieus genomen door de bond en de bondscoach."

De speelsters zijn ongelukkig over de omgang met blessures, de sfeer in de kleedkamer, het selectiebeleid en trainingen. Het meest spraakmakende voorbeeld van Vilda's bekritiseerde werkwijze is zijn eis dat de speelsters 's nachts de deur van hun hotelkamers geopend houden, volgens de voetbalsters zodat hij kan controleren of ze wel in bed liggen.

Het Canadese team, in Tokio winnaar van olympisch goud, kreeg zes maanden voor het WK te horen dat hun budget drastisch wordt teruggeschroefd. Dat betekent concreet dat de selectie minder trainingsdagen heeft, het noodgedwongen met minder staf moet doen en dat er geen oefenwedstrijd in eigen land gespeeld kan worden.

"We willen dat de spelers zich voor 100 procent kunnen concentreren op hun prestaties. Het is vermoeiend om constant om verbeteringen te moeten vragen. De coaches moeten onze omstandigheden verbeteren zonder dat wij ons er de hele tijd mee moeten bemoeien."

Ook op Quereda was veel kritiek vanuit de spelersgroep. In de in 2021 verschenen tv-documentaire Doorbreek de stilte beschuldigt toenmalig aanvoerder Verónica Boquete de voormalig bondscoach van kleinerend gedrag, homofobe uitspraken en machtsmisbruik.

Toen de bond niet op hun kritiek inging, kondigden speelsters aan te staken door niet mee te doen aan de She Believes Cup in februari. Maar daar stak de bond een stokje voor door te dreigen met rechtszaken wegens het benadelen van de bond voor miljoenen euro's. Uiteindelijk blies het team de staking af.

De zaak speelt op het hoogste niveau in Canada. Aanvoerder Christine Sinclair (liefst 322 interlands) sprak deze week een parlementaire commissie toe. Ze vertelde daar dat bondsvoorzitter Nick Bontis na een bijeenkomst over de ongelijke betalingen had gezegd: "What was Christine Sinclair bitching about?" (Waar loopt Christine Sinclair over te zeiken?).

Bontis was kort daarvoor al opgestapt als voorzitter, wegens de aanhoudende kritiek van de Canadese voetbalsters. Een oplossing is desondanks nog niet in zicht. Een nieuw financieel voorstel van de bond werd donderdag door de spelersvakbond als "schokkend en respectloos" omschreven.

Colombia: speelsters betalen alles zelf

"Dwing ons niet om gratis te werken", vatte de Colombiaanse Yoreli Rincón de klachten in 2019 samen. Samen met Melissa Ortiz en Isabella Echeverri hekelde ze het ontbreken van dagvergoedingen en het uit eigen zak betalen van vliegtickets voor trainingskampen.

De speelsters van de WK-deelnemer wezen er ook op dat ze tweedehands tenues droegen, in herenmaten. De video van de speelsters ging viral en zorgde uiteindelijk in 2022 tot een protest van het hele nationale team, voorafgaand aan een wedstrijd op de Copa América tegen Paraguay.

Rincón, Echeverri en Ortiz realiseerden zich dat ze een risico namen door zich openlijk uit te spreken. Maar, zegt Echeverri: "Het was niet dapper, het zou normaal moeten zijn. Ik ben er trots op en zou het zo weer doen."