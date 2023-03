Vanavond op tv: Boekenbal van start • Falend communicatiesysteem politie • PVV in Limburg • Jacht op schuldigen Turkije

Boekenbal van start De 71ste editie van het boekenbal vindt vanavond plaats in de schouwburg aan het Amsterdamse Leidseplein. Het motto: 'De literaire vrijheid is ons grootste goed'. En dat is niet voor niets.

Communicatiesysteem politie hapert De klopjacht van gisteren op overvallers in Rijsbergen werd belemmerd doordat C2000 haperde, zegt de politiebond ACP. De ruim zeventig agenten die bij de operatie waren betrokken, konden door de gebrekkige communicatie niet goed met elkaar en met Belgische collega's samenwerken, aldus de bond. C2000 is een zelfstandig communicatienetwerk, waar veel hulpverleningsinstanties mee werken. Ook de politie. Maar dat netwerk functioneert niet naar behoren. Wat is er aan de hand?

Succes voor PVV in Limburg? Hij noemt zichzelf een Limburgse jongen. Geert Wilders voert fanatiek campagne in de provincie Limburg. En dat is niet gek. De kans is aanwezig dat de PVV daar de grootste partij gaat worden. Maar wordt het dan de grootste partij? Of de grootste oppositiepartij? De deur om mee te besturen lijkt op een kier te staan.