Grote groep Willem II-supporters bijeen zonder coronaregels na te leven

Een grote groep Willem II-supporters is voor het duel in de Europa League tegen Rangers FC in Tilburg samengekomen voor een feest. Op een plein bij het stadion werd gedanst en gezongen, zonder dat de coronaregels werden nageleefd. De gemeente Tilburg zag echter geen probleem en had bewust een vergunning afgegeven voor het feest.

"We wilden, met de huidige coronacijfers, een illegaal feestje voorkomen", zegt een woordvoerder van de burgemeester van Tilburg. "We hadden de keuze om onze kop in het zand te steken en dan krijg je feestjes achter de voordeur. Maar wij hebben gekozen voor een zichtbaar feest in het openbaar."

Toch is de gemeente teleurgesteld over het gedrag van de supporters. "We hadden goede afspraken gemaakt over de 1,5 meter. De organisatie heeft wel ingegrepen, maar het is jammer dat het niet gelukt is. We weten wie erbij waren dus we kunnen de komende dagen nog boetes uitdelen."

De organisatie vroeg supporters volgens de gemeente afstand te houden en de coronaregels in acht te nemen. De gemeente Tilburg zei tegen Omroep Brabant dat ze geen aanleiding zag om mensen weg te sturen. "Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op", zei de woordvoerder. "We zijn niet gek en we weten ook wel dat er gefeest wordt."