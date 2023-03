Kabinet schrapt laatste coronamaatregelen: testen en thuisblijven niet meer nodig

Het kabinet heeft, geheel naar verwachting, de laatste coronamaatregelen geschrapt. Mensen hoeven bij klachten geen zelftest meer te doen. Ze hoeven als ze zich niet ziek voelen ook niet meer thuis te blijven, en kunnen in overleg met hun werkgever zelfs naar het werk.

Minister Kuipers zei na de ministerraad dat corona voortaan net zo wordt benaderd als andere luchtweginfecties. "Je kunt het nu inderdaad een soort griep noemen."

Hij benadrukte dat het virus nooit meer weggaat, maar dat "vrijwel iedereen in Nederland inmiddels een dusdanige afweer heeft opgebouwd" dat de gevolgen veel minder ernstig zijn dan voorheen.

Hij wees er wel op dat er nog dagelijks mensen met corona worden opgenomen. Op dit moment liggen er zo'n 900 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn vrijwel allemaal mensen die al een kwetsbare gezondheid hadden.

Advies OMT

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde eind vorige maand al om de laatste maatregelen te schrappen. Dat heeft het kabinet nu dus overgenomen.

Kuipers sprak van een bijzonder moment, "om even bij stil te staan". Het is drie jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld.

Het kabinet roept mensen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten en zich wel aan de algemene hygiënemaatregelen te blijven houden, zoals handen wassen, ventileren en in de elleboog hoesten en niezen.

Er is besloten om in het voorjaar geen nieuwe vaccinatieronde te organiseren. Ook dat had het OMT geadviseerd. De GGD-teststraten gaan binnenkort dicht. In de loop van het jaar zal het OMT kijken of een extra vaccinatieronde in het najaar toch zinvol is.

Ondertussen blijft de overheid via controles van het rioolwater in de gaten houden waar en hoe vaak het virus rondgaat.