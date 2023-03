Wieleranalist Marijn de Vries: NOS Sport deed niets met mijn melding van wangedrag

Wielerjournalist Marijn de Vries is een van de mensen die bij NOS Sport te maken hebben gehad met wangedrag. Dat schrijft ze in een column in NRC. Ze is de eerste die naar buiten komt met haar ervaringen. De Vries kaartte het gedrag herhaaldelijk aan bij de direct betrokkene en bij leidinggevenden, maar daar werd volgens haar niets mee gedaan.

Gisteren werd bekend dat er over een periode van twintig jaar grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden bij NOS Sport. Bijna honderd mensen hebben zich de afgelopen tijd gemeld bij externe vertrouwenspersonen.

De Vries was in het verleden analist voor het NOS-programma De Avondetappe over de Tour de France. Ze beschrijft hoe tijdens autoritten een collega met wie ze meereed voortdurend obscene taal uitslaat. "Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken." De Vries zegt dat ze daar tegen haar collega "wel tien keer" iets over heeft gezegd, maar dat het niet ophield.

Rijschema aangepast

Van een andere collega hoorde ze dat de betrokkene ook over haar obscene opmerkingen maakte. Toen ze dat besprak met een eindredacteur was de enige maatregel dat het schema van wie met wie meereed werd aangepast, schrijft ze. "Kun je je voorstellen hoe je je dan voelt? Naakt. Vies. Klein."

De Vries beschrijft hoe ze het jaar daarop nog maar mondjesmaat als wieleranalist werd gevraagd en later helemaal niet meer. Toen ze de hoofdredacteur van NOS Sport daarover opheldering vroeg, beloofde hij erop terug te komen, maar dat gebeurde nooit. Een en ander speelde zich zes jaar geleden af, zo beschrijft ze.

De Vries heeft vorig jaar nog eens een melding gemaakt van het grensoverschrijdend gedrag, nu bij de directie van de NOS. Ze deed dat nadat misstanden bij The Voice of Holland en DWDD aan het licht waren gekomen.

De Vries kreeg toen het aanbod voor een gesprek met de hoofdredacteur van NOS Sport, die ze daarover dus al eerder sprak. Ze weigerde dat, omdat dat volgens haar toch geen zin zou hebben. De Vries wil vandaag geen toelichting geven op haar column in NRC.

Reactie NOS

De NOS bevestigt dat er vorig jaar opnieuw contact met De Vries is geweest en zegt dat de directie toen heeft erkend dat de NOS dingen niet goed heeft gedaan. Ook is toen erkend dat er in 2016 onvoldoende aandacht is besteed aan wat De Vries heeft ervaren.

"Haar column maakt opnieuw duidelijk hoeveel impact dit op haar heeft gehad. En dat is pijnlijk", zegt een woordvoerder. "We hebben haar vorig jaar ook uitgenodigd om in gesprek te blijven, maar daar is ze niet op ingegaan."

Volgens de NOS passen de ervaringen van De Vries bij het beeld dat gisteren uit de inventarisatie door externe vertrouwenspersonen naar voren kwam en waar de NOS extra stappen tegen onderneemt. De omroep wil in de toekomst grensoverschrijdend gedrag eerder signaleren en daar "adequater" op reageren.

'Het vrat me leeg'

De Vries, die in haar column geen enkele naam noemt, zegt dat wat bij NOS Sport is gebeurd haar carrière heeft beschadigd, maar ook haar persoon. "Het vrat me leeg, vanbinnen."

Ze is het eerste slachtoffer dat over haar ervaringen naar buiten treedt. Gisteren werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport naar aanleiding van de inventarisatie "op termijn" terugtreedt. Wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk.