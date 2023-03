Schrijversdroom: ook winnaars prijsvraag vanavond op Boekenbal

Vanavond zijn op het jaarlijkse Boekenbal niet alleen literaire kopstukken en andere prominenten uit de uitgeverswereld aanwezig. Ook Telle van Beek en Tim van Zanten zijn van de partij. Zij zijn de winnaars van een schrijfwedstrijd en een speurtocht waarbij kaartjes voor het schrijversfestijn werden uitgeloofd.

Het is voor het eerst dat de CPNB, de stichting die het Boekenbal organiseert, kaartjes voor het bal weggeeft. Het bal, traditiegetrouw de aftrap van de Nationale Boekenweek, wordt jaarlijks door de grootste namen van de Nederlandse en Vlaamse schrijverswereld bezocht. Kaarten zijn normaal gesproken alleen op uitnodiging verkrijgbaar.

Dit jaar besloot de stichting om ook kaartjes beschikbaar te stellen aan anderen. In samenwerking met boekensite Hebban werd een schrijfwedstrijd georganiseerd waarin schrijvers verhalen tot 300 woorden konden insturen. Daarnaast werd met uitgeverij Das Mag een speurtocht uitgeschreven waarin deelnemers zo snel mogelijk vier raadsels moesten oplossen.

Elk woord raak

Telle van Beek is als winnaar van de schrijfwedstrijd een van de gelukkigen. Haar korte verhaal 'Schuld' vond de driekoppige jury het beste van alle 911 inzendingen. Als beloning ontving ze een geldprijs van 1000 euro én twee felbegeerde kaarten voor het bal. "Ik ben er helemaal klaar voor", zegt ze. "Mijn jurk is gekocht en mijn schoonzus gaat mee."

De jury was erg over het verhaal van Van Beek te spreken. "Ze bouwt de spanning goed op, vermijdt clichés, verontrust en maakt nieuwsgierig. En dat terwijl een kort verhaal schrijven ontzettend moeilijk is. Elk woord moet raak zijn", zei juryvoorzitter Chris Polanen tegen Hebban.

Het nieuws over de winst kwam voor de schrijfster op een speciaal moment: "Mijn moeder is afgelopen februari overleden en mijn stuk gaat over haar. Dat maakte het wel bijzonder."

Dresscode

Ook Tim van Zanten loopt vanavond over de rode loper. Hij ontving twee kaartjes nadat hij de speurtocht van Das Mag met succes had voltooid. Lang twijfelen over wie hij zou meenemen deed hij niet: "Dat wordt mijn vriendin. Ik heb samen met haar de raadsels opgelost dus dat is ook wel zo eerlijk."

Het Boekenbal heeft ieder jaar ook een dresscode. Dit jaar is dat het thema 'grenzeloos'. Van Beek moest daardoor nog een paar laatste aanpassingen doen aan haar outfit: "Ik was al met een vriendin wezen shoppen maar toen ik hoorde dat de tinten roze en oranje zijn ben ik nog snel een tasje en een sjaal gaan halen. En ik heb ook cirkels op mijn jurk zitten, voor het thema."

De 71ste editie van het bal vindt vanavond plaats in de schouwburg aan het Amsterdamse Leidseplein. Eregasten zijn boekenweekauteurs Lize Spit en Raoul de Jong. orgen gaat dan de Nationale Boekenweek van start, ditmaal met als thema 'Ik ben alles'. Het boekenweekgedicht van dit jaar is geschreven door Tsead Bruinja.