Shiffrin evenaart skilegende Stenmark met 86ste wereldbekerzege

Mikaela Shiffrin heeft haar status als een van de beste skiërs ooit nog eens onderstreept. De Amerikaanse won in Are voor de 86ste keer een wereldbekerwedstrijd en evenaarde daarmee het recordaantal van Ingemar Stenmark.

Een zege op de reuzenslalom bracht haar op gelijke hoogte met Stenmark, de nu 66 jaar oude Zweedse skilegende die vanaf 1974 ruim tien jaar lang heerste op de slalom en reuzenslalom.

Shiffrin zei begin februari tegen persbureau AP: "Ik kan Ingemars records verbreken, maar zijn nalatenschap blijft. Hij inspireerde in zijn tijd vele atleten. En of ik nu de grootste skiër aller tijden ben, de GOAT (Greatest Of All Time, red.), is iets wat altijd te bediscussiëren is."

Alleen recordhouder?

Ruim tien jaar geleden won Shiffrin uitgerekend in Are als 17-jarige voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Zaterdag maakt ze meteen kans om het record alleen in handen te krijgen als de slalom in het Zweedse skioord op het programma staat.