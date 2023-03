Onrust op financiële markten over problemen bij grote start-up-bank in VS

De financiële problemen bij de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) leiden tot veel onrust op de financiële markten. De aandelenkoersen van veel banken in de VS en Europa staan onder druk en dalen.

De bank kampt met te weinig vermogen, verliest miljarden op obligatiebeleggingen en nieuw geld ophalen mislukte. De aandelenkoers is gekelderd en verloor gisteren 60 procent. Zoals het er nu uitziet, komt daar als de beurshandel op Wall Street vanmiddag opent nog eens een daling van zo'n 40 procent bij.

SVB, gevestigd in het Californische hart van de Amerikaanse techindustrie, is met 215 miljard dollar onder beheer een middelgrote bank. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is de bank uitgegroeid tot een heel belangrijke financier van start-ups en durfkapitalisten in de techindustrie.

Volgens de bank zelf is de helft van alle Amerikaanse bedrijven met durfkapitaal inmiddels klant van de bank. De bank noemt zichzelf "de financiële partner van de innovatie-economie". Er werken circa 8500 mensen.

De groei van de bank is vooral te danken aan de ultralage rente en de grote financiële steun van centrale banken waardoor veel start-ups in de groeiende tech-industrie goedkoop gefinancierd konden worden.

Hogere rente

SVB lijkt nu in problemen te komen doordat de rente is gestegen en waarschijnlijk langere tijd hoog blijft. De bank dreigde met te weinig contant geld te blijven zitten en verkocht een groot pakket Amerikaanse staatobligaties ter waarde van 21 miljard dollar om de kas van de bank te vullen. Door de gestegen rente zijn de obligatiekoersen gedaald en maakt de bank een verlies van bijna 2 miljard dollar op de belegging.

Om het gat te repareren wilde de bank bij beleggers extra kapitaal ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Maar beleggers zijn zo geschrokken van de financiële nood dat ze hun aandelen van de hand deden en de aandelenkoers helemaal inzakte.

Aangezien banken wereldwijd met elkaar verknoopt zijn en financieringen veelal kruisen, krijgen elders de aandelenkoersen van banken het voor de kiezen. Zo verloren de aandelen van ING en ABN Amro vanmorgen bij opening van de beurs meer dan 5 procent, en in Duitsland verliest Deutsche Bank zelfs 8 procent.

Beleggers zijn ook nerveus omdat andere banken ook flinke pakketten aan obligaties hebben die door de gestegen rente ook minder waard zijn.