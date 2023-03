Tegenoffensief op Slowaakse scholen tegen Russische desinformatie

Slowakije probeert zich te weren tegen wijdverbreide nepnieuwsoperaties, vooral uit Rusland. Dat probeert sinds de oorlog de steun voor Oekraïne in buurland Slowakije met behulp van desinformatie te ondermijnen.

De Slowaakse autoriteiten zijn een harde tegencampagne begonnen. Honderden scholen zetten speciale lesprogramma's in om ook kinderen weerbaar te maken. Om de aandacht op het probleem te vestigen, nodigde president Zuzana Čaputová als onderdeel van het staatsbezoek zelfs koning Willem-Alexander en koningin Máxima uit op een school in Liptovský Mikuláš, een stadje in het noorden van het land. Daar is het probleem aan de orde van de dag.

De president van Tsjechië is dood. Een Russische begraafplaats in Slowakije is vernield. "Ik heb zelfs gehoord dat Rusland de rest van Europa binnen zou vallen", zegt de 15-jarige Simon. Hij wantrouwde de berichten en kon ze na een korte check ontkrachten als hoax. Maar problematisch is het wel, vindt hij. "Het kan mensen bang maken."

'Moeilijk om mee om te gaan'

Schooldirectrice Jana Cuprova ziet hoe haar leerlingen soms worstelen met de tegenstrijdige berichten die voorbijkomen. "We dachten dat de informatie heel duidelijk voor ze was, maar kwamen erachter dat het helemaal niet klopte. Er zijn hier ook kinderen uit Oekraïne op school, die kwamen met andere informatie dan wij hier krijgen. Het was voor kinderen moeilijk om ermee om te gaan."

Daarom krijgen kinderen les, zoals de 12-jarigen in groep 6 die met een quiz vragen moeten beantwoorden als: wat is een hoax? En waarom wordt desinformatie verspreid? "We willen ze helpen actieve burgers te worden die hier mee kunnen omgaan", zegt Cuprova. Ze wordt daarbij ondersteund door IPAO, een organisatie die leraren opleidt voor dergelijke lessen.

Dat is hard nodig, zegt oprichter Jana Feherpataky-Kuzmová. "Lesprogramma's in Slowakije zijn doorgaans meer gericht op informatie opnemen en uit je hoofd leren, dan het toepassen ervan in de praktijk. Je leert bijvoorbeeld wat de grondwet is, maar je leert niet herkennen wanneer die geschonden wordt. Kritisch denken is een essentiële vaardigheid voor moderne burgers, ook als het gaat om nepnieuws."

Hybride oorlogsvoering

Het probleem is groot, stelt de Slowaakse politie vast een speciaal rapport over het afgelopen jaar. Sinds de Russische inval is Slowakije "meer dan ooit overspoeld met disinformatie en manipulatiecampagnes". Het is een vorm van hybride oorlogvoering die "de veiligheid van alle inwoners en de toekomst van het democratische systeem in Slowakije bedreigt".

Het zijn bewust door Rusland opgezette acties om chaos te veroorzaken in landen die Oekraïne kunnen steunen, zegt Damien Imre, vicepresident van de Slowaakse politie. "Er zijn ook berichten van de Russische ambassade in Bratislava die een heleboel verspreiders van nepnieuws gebruikten als inspiratie voor desinformatie." Zoals het bericht dat een Russische begraafplaats zou zijn vernield, wat niet klopte.