Mooie plaatjes, maar ook overlast door sneeuw in Noord-Nederland

In Friesland zijn er meerdere meldingen van aanrijdingen op wegen in de regio Heerenveen, Sneek en Bolsward. Op de Afsluitdijk raakte een vrachtwagenchauffeur ter hoogte van Kornwerderzand de macht over het stuur kwijt waardoor zijn wagen dwars over de linkerrijstrook tot stilstand kwam. Het is niet duidelijk of de vrachtwagenchauffeur bij het ongeluk gewond is geraakt.

RTV Drenthe meldt dat er meerdere ongelukken zijn gebeurd door de gladheid. In Tweede Exloërmond zijn twee auto's na een slippartij op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de A28 ter hoogte van Eelde belandde een auto in de berm. De bestuurder van die auto bleef ongedeerd.

Het KNMI heeft code geel uitgegeven vanwege (natte) sneeuwval. Het is plaatselijk glad en dat kan in het hele land zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.

De situatie op de weg

Rijkswaterstaat Noord-Nederland laat weten dat het op dit moment rustig is op de weg. "We hebben her en der een paar slippartijen gehad", zegt Anne van der Meer namens de dienst. "Nu de temperatuur boven nul is en de sneeuw niet blijft liggen, valt het wel mee qua drukte."

Als de temperatuur later vandaag onder het vriespunt daalt, gaat Rijkswaterstaat weer preventief zout strooien. "Tot die tijd monitoren we het weer. We ondernemen actie zodra dat nodig is." Alleen al vandaag is er in Nederland ruim een miljoen kilo zout gestrooid.

De waarschuwing van het KNMI blijft van kracht tot en met zaterdagochtend 11.00 uur.