Chinese president Xi Jinping krijgt historische derde termijn

Xi Jinping is vandaag in het Chinese Volkscongres herkozen voor een historische derde termijn als president. Alle 2952 aanwezige leden stemden voor, in een verkiezing waarvan de uitslag op voorhand vaststond.

Xi Jinping liet in 2018 de wet wijzigen waarin stond dat een president slechts twee termijnen mag aanblijven. Daarmee maakte hij de weg vrij voor een levenslange benoeming.

De verkiezing van Xi en andere hooggeplaatsten in de regering verloopt uiterst geheimzinnig. Zo zijn er geen kandidatenlijsten openbaar gemaakt, en is dus niet bekend of er tegenkandidaten waren. Aangenomen wordt dat dat niet bij alle hoge posities het geval is.

Uitsluitend vertrouwelingen

Op het partijcongres van vorig jaar werd Xi al herkozen als leider van de Communistische Partij. Daar werd ook duidelijk dat Zhao Leji, een vertrouweling van de president, waarschijnlijk voorzitter van het Volkscongres zou worden. Dat is nu ook officieel bekrachtigd. De positie van Zhao is vooral ceremonieel.

In een plechtigheid lieten Xi en Zhao zich beëdigen met de hand op een kopie van de Chinese grondwet. In de komende dagen worden nog meer politieke functies officieel ingevuld.

De benoemingen maken duidelijk dat Xi de gang van zaken volledig naar zijn hand heeft gezet. Ook in het Permanente Comité van het Politbureau, het belangrijkste regeringscomité, zitten uitsluitend vertrouwelingen.

Groeidoel van 5 procent

De vergadering van het Volkscongres begon afgelopen zondag en in de eerste dagen werden de plannen van de regering bekendgemaakt. Zo werd duidelijk dat het land mikt op voorzichtig economisch herstel. Afzwaaiend premier Li Keqiang presenteerde een groeidoelstelling van circa 5 procent, het laagste groeidoel sinds de jaren 70. Ook werd bekend dat de militaire uitgaven in het land omhooggaan met 72 procent.

Het Volkscongres duurt in totaal acht dagen en wordt komende maandag afgesloten.