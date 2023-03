Olympisch kampioene McKeown zwemt wereldrecord op 200 meter rugslag

Kaylee McKeown heeft bij wedstrijden in Australië het wereldrecord op de 200 meter rugslag verbeterd. De drievoudig olympisch kampioene tikte na 2.03,14 aan en was daarmee 0,21 sneller dan de toptijd die de Amerikaanse Regan Smith in 2019 had laten noteren.

McKeown heeft met 57,45 ook het wereldrecord op de 100 meter rugslag op haar naam staan. En op de kortebaan mag ze zich eveneens wereldrecordhoudster noemen op de 200 meter rugslag (1.58,94).

De Australische won op de Spelen in Tokio goud op de 100 en 200 meter rugslag en met de estaffeteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Op die onderdelen veroverde ze afgelopen december ook tijdens de WK kortebaan de titel.

In juni vorig jaar werd ze wereldkampioen op de 200 meter rugslag in het standaard 50-meterbad.