Minister Kuipers houdt rekening met flinke stijging zorgkosten

Minister Kuipers (Volksgezondheid) houdt er rekening mee dat de zorgkosten de komende tijd flink kunnen stijgen. Dat zegt hij in een reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin staat dat verzekerden de komende jaren maandelijks tientallen euro's extra kwijt zijn aan zorgpremie.

De krant schrijft over nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) die aantonen dat de zorgpremie gaat stijgen van 138 euro per maand nu naar zo'n 175 euro per maand in 2027.

Kuipers wil niet vooruitlopen op eventuele premiestijgingen. Maar hij verwacht wel dat de zorgkosten fors omhooggaan, onder meer vanwege de komst van nieuwe kostbare medicijnen. "Als dat gebeurt, zullen we moeten kijken wat we daaraan doen", zegt hij.

De minister vindt het zorgelijk dat mensen vanwege de kosten zorg gaan mijden die ze nodig hebben. "Dat moeten we koste wat het kost voorkomen."